US-Anleihen überwiegend etwas fester - 30jährige unbewegt

US-Staatsanleihen haben am Freitag die Verluste vom Vortag überwiegend etwas ausgeglichen. Die Kurse legten in den meisten Laufzeiten geringfügig zu. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass Daten zur Preisentwicklung in etwa wie erwartet ausgefallen waren. Das später veröffentlichte Konsumklima nach Leseart der Uni Michigan hatte sich derweil im August noch stärker als zunächst ermittelt aufgehellt.