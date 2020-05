US-Anleihen überwiegend fester

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mehrheitlich gestiegen. An den Finanzmärkten verstärkte sich zur Wochenmitte die Sorge von einer neuen Infektionswelle in der Corona-Pandemie. Zuvor hatte der prominente US-Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci vor übertrieben schneller Rückkehr zur Normalität gewarnt. "Das könnte wirklich ernste Konsequenzen haben", sagte Fauci in einer Video-Anhörung des Senats.