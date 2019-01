Die Kurse von US-Anleihen haben am Dienstag überwiegend ins Minus gedreht. Für trübe Stimmung sorgte, dass die Wall Street im Handelsverlauf ihre Gewinne etwas ausgebaut hatte. In Aussicht gestellte Steuersenkungen in China hatten die Anleger zu Aktien greifen lassen. Im Gegenzug waren die als sicher geltenden Staatspapiere kaum gefragt.