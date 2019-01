US-Anleihen: Überwiegend Kursgewinne zu Handelsbeginn

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn überwiegend gestiegen. Die erwarteten deutlichen Kursverluste an den US-Aktienmärkten stützten die Festverzinslichen. Die Schliessung von Bundesbehörden ("Government Shutdown") in den USA sorgte zusätzlich für Verunsicherung. Der "Shutdown" ging am Mittwoch bereits in den zwölften Tag. US-Präsident Donald Trump hat nach Medienberichten die Spitzenvertreter beider Kongresskammern ins Weisse Haus eingeladen. Eine Einigung ist aber noch nicht in Sicht.