US-Anleihen: Überwiegend Kursverluste

Die Verunsicherung an den Finanzmärkten bleibt trotz der Kursverluste an den Anleihemärkten hoch. Händler verwiesen auf eine schärfere Rhetorik der US-Regierung in Richtung China wegen der Corona-Krise. Ein erneute Zuspitzung des Handelsstreits wird befürchtet. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China scharf für den Umgang mit der Corona-Krise kritisiert.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,180 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,358 Prozent. Richtungweisende zehnjährigen Papiere gaben um 8/32 Punkte auf 108 5/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,637 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren verloren 1 9/32 Punkte auf 117 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,294 Prozent./he

(AWP)