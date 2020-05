US-Anleihen: Überwiegend Kursverluste trotz historischem Beschäftigungseinbruch

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag trotz eines historischen Beschäftigungseinbruchs meist moderat gefallen. Ein in Viruszeiten beispielloser Jobabbau am US-Arbeitsmarkt im April stützte die Anleihen, die Anlegern in schwierigen Börsenzeiten eigentlich als sicherer Hafen dienen, nicht.