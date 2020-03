US-Anleihen: Uneinheitlich - Richtungsweisende Bonds geben nach

Nach langen Verhandlungen haben sich das Weisse Haus und die Demokraten in Washington inzwischen auf ein insgesamt zwei Billionen US-Dollar schweres Konjunkturpaket im Kampf gegen die Corona-Krise geeinigt. Die an diesem Tag veröffentlichten gestiegenen Auftragseingänge für langlebige Güter im Februar spielten am Markt keine grosse Rolle. Die Daten waren noch vor der Zuspitzung der Corona-Krise erhoben worden.

Die Kurse von zweijährigen Staatsanleihen legten um 2/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte zu und rentierten mit 0,326 Prozent und auch dreijährige Bonds stiegen. Fünfjährige Papiere zeigten sich unverändert bei 102 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,521 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen verloren 4/32 Punkte auf 106 Punkte und rentierten mit 0,861 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren fielen um 25/32 Punkte auf 113 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,421 Prozent./ck/he

(AWP)