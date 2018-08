US-Anleihen unter Druck

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Händler nannten zum einen robuste Konjunkturdaten als Grund. Der Dienstleister ADP hatte einen kräftigen Stellenzuwachs in der Privatwirtschaft für den Monat Juli gemeldet. Am Freitag folgt der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung, für den ebenfalls robuste Zahlen erwartet werden.