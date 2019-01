US-Anleihen verbuchen leichte Gewinne

US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag moderat im Plus bewegt. Börsianer sprachen vor wichtigen Ereignissen von einer insgesamt eher abwartenden Haltung der Anleger, was die als sicher geltenden US-Anleihen ein Stück weit gefragt mache. Allen voran steht am Mittwoch der erste Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in diesem Jahr an. Dabei wird mit konstanten Leitzinsen und der Ankündigung einer Zinspause gerechnet.