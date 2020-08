US-Anleihen verbuchen meist leichte Kursgewinne

US-Staatsanleihen sind am Montag in längeren Laufzeiten mit leichten Kursgewinnen in die Handelswoche gestartet. Marktbeobachter verwiesen auf enttäuschende Stimmungsdaten aus der US-Industrie, die dazu führten, dass die als sicher geltenden Rentenpapiere bei Anlegern nachgefragt waren.