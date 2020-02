US-Anleihen verlieren zum Start

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Markt wurde die freundlich erwartete Börseneröffnung als Grund genannt. Dort herrschte Zuversicht vor, dass die chinesischen Behörden der Coronavirus-Krise Herr werden. Hinzu kamen Medienberichte über staatliche Stützungsaktionen, falls chinesische Fluglinien finanzielle Probleme bekommen.