Die wieder deutlich gestiegene Risikofreude der Anleger hat die US-Anleihen im frühen Handel am Dienstag belastet. Sehr erfreut reagierten die Investoren am Aktienmarkt darauf, dass die US-Regierung angeblich ein billionenschweres Infrastrukturprogramm zur Bekämpfung der Corona-Krise plant. Positive Konjunkturimpulse kamen zudem von den Notenbanken der USA und Japans sowie von der Europäischen Zentralbank. Ferner erholte sich der US-Einzelhandel im Mai deutlicher als erwartet von seinem Absturz in der Corona-Krise. Vor diesem Hintergrund trennten sich Anleger von den als sicher geltenden Staatspapieren.