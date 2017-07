US-Anleihen: Verluste - Aussagen von Yellen verpuffen

Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Wirtschaftsdaten aus den USA bewegten den Markt kaum. Die Erzeugerpreise waren im Juni deutlicher als erwartet gestiegen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren zwar gefallen, der Rückgang war jedoch etwas schwächer als erwartet.

Am Mittwoch noch hatten Aussagen von Fed-Chefin Janet Yellen die Anleihekurse gestützt. Yellen stellte zwar weitere schrittweise Zinserhöhungen in den kommenden Jahren in Aussicht, deutete aber zugleich an, dass diese in begrenztem Rahmen bleiben werden./la/mis

(AWP)