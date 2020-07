Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch in den längeren Laufzeiten gesunken. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Aktienmärkten sorgte für eine schwächere Nachfrage nach Festverzinslichen. An der Wall Street gab die aufkeimende Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 Auftrieb.