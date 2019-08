US-Anleihen: Verluste in den kürzeren Laufzeiten

US-Staatsanleihen sind am Dienstag uneinheitlich in den Handel gestartet. Während es in den kürzeren Laufzeiten Verluste gab, stiegen die Kurse lang laufender Wertpapiere an. Händler begründeten die Bewegung mit neuen Inflationsdaten, die etwas höher ausfielen als erwartet. Weil die Geldpolitik der US-Notenbank vor allem auf das kurze Laufzeitende Auswirkungen hat, stiegen dort die Renditen an.