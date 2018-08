US-Anleihen: Verluste vor Powell-Auftritt

US-Staatsanleihen haben am Freitag vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt des US-Notenbankchefs schwächer tendiert. Am Markt wurde die freundlich erwartete Börseneröffnung als Grund genannt. Hinzu kamen solide Konjunkturdaten: Zwar erhielten die US-Unternehmen im Juli weniger Bestellungen an langlebigen Wirtschaftsgütern. Zivile Kapitalgüter, die als Richtschnur für die Investitionstätigkeit gelten, wurden aber deutlich mehr bestellt.