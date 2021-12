US-Anleihen verzeichnen Kursgewinne

US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Am Markt war die Rede von einer grösseren Risikoscheu der Anleger, die sie in sichere Alternativen getrieben habe. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,06 Prozent auf 131,17 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,40 Prozent.