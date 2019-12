US-Staatsanleihen haben am Montag überwiegend deutlich nachgegeben. Sie erholten sich nach schwachen Stimmungsdaten aus der heimischen Industrie allerdings etwas von ihren Tagestiefs. In den USA war der Einkaufsmanagerindex ISM im Vergleich zum Vormonat Oktober überraschend gefallen, während Analysten einen Anstieg erwartet hatten. Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Die Stimmungsdaten aus der Industrie in China und der Eurozone indes, die zuvor veröffentlicht wurden, waren solide ausgefallen.