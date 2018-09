US-Anleihen von guter Stimmung in US-Industrie belastet

Überraschend starke Konjunkturdaten haben die US-Staatsanleihen am Dienstag belastet. Die Stimmung in der US-Industrie ist im August auf den höchsten Stand seit mehr als 14 Jahren gestiegen. Daraufhin gaben die Anleihekurse nach. Am Montag waren die amerikanischen Finanzmärkte feiertagsbedingt geschlossen.