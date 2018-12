US-Anleihen: Vor der Fed-Zinsentscheidung Kurse weiter zu

Mit der immer näher rückenden Zinsentscheidung in den USA haben die Kurse von US-Staatsanleihen am Dienstag weiter zugelegt. Sie bauten im Handelsverlauf die Gewinne aus. An diesem Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Fed über die Höhe der Leitzinsen und das künftige Vorgehen. Die Märkte gehen weiterhin von einer Leitzinserhöhung aus. Fraglich ist jedoch, wie die Fed im Jahr 2019 agieren wird.