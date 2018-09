US-Anleihen vor Fed-Zinsentscheidung wenig verändert

US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor einer Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve nur wenig bewegt. Im frühen Handel gab es am amerikanischen Rentenmarkt nur in den längeren Laufzeiten leichte Kursgewinne. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Fed den Leitzins am Abend zum achten Mal im laufenden Zinszyklus anheben wird.