US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach einem schwachen Auftakt ihre Verluste noch ausgeweitet. Die als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere litten unter positiven Erwartungen für die laufenden amerikanisch-chinesischen Gespräche über ein Handelsabkommen. Zudem stagnierte die US-Inflationsrate, was Erwartungen für eine mögliche weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed noch in diesem Monat bestätigte.