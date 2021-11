US-Anleihen weiten deutliche Verluste aus

Beobachter begründeten die Kursverluste zum einen mit geldpolitischen Signalen aus der US-Notenbank Fed. Mit Fed-Vizechef Richard Clarida und Fed-Direktor Christopher Waller haben unlängst zwei Notenbanker die Möglichkeit einer rascheren Normalisierung der Geldpolitik zur Sprache gebracht. Hintergrund ist die rasant steigende Inflation bei zugleich solider Wirtschaftsentwicklung.

In diesem Zusammenhang stand auch seit längerem die Cheffrage der Notenbank im Fokus. Wie das Weisse Haus am Montag mitteilte, soll der jetzige Fed-Chef Jerome Powell, dessen Mandat im Februar ausläuft, weiter an der Spitze der Notenbank stehen. Seine Konkurrentin auf den Chefposten, die aktuelle Fed-Direktorin Lael Brainard, soll Fed-Vizechefin werden./bgf/edh/he

(AWP)