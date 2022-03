US-Anleihen weiten Tagesverluste aus

Getrieben werden die Renditen am Anleihemarkt durch die Aussicht auf deutlich steigende Leitzinsen in den USA. Hintergrund ist die hohe und absehbar steigende Inflation. Die US-Notenbank Fed will dagegen vorgehen und hat vergangene Woche die Zinswende eingeleitet. Erstmals seit Ende 2018 hob sie ihren Leitzins an und signalisierte zudem weitere Erhöhungen in diesem Jahr.

Fed-Chef Jerome Powell brachte nun am Montag angesichts der "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Erhöhungen des Leitzinses ins Spiel und trieb damit die Renditen am Anleihenmarkt weiter an. Die US-Notenbank könnte den Zinssatz bei den kommenden Sitzungen des Zentralbankrats bei Bedarf auch jeweils um mehr als 0,25 Prozentpunkte erhöhen, sagte Powell.

Powell warnte zudem, der russische Angriffskrieg in der Ukraine könnte "bedeutende Folgen" für die globale Wirtschaft und auch das Wachstum in den USA haben. Das Ausmass dieser Effekte sei derzeit noch "hochgradig unsicher". Der Krieg in der Ukraine spielt an den Finanzmärkten nach wie vor eine sehr grosse Rolle.

Vor seiner Reise zum Nato-Krisengipfel in Brüssel beriet US-Präsident Joe Biden mit Bundeskanzler Olaf Scholz und anderen europäischen Verbündeten über den Ukraine-Krieg. An der Schaltkonferenz nahmen auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi und der britische Premierminister Boris Johnson teil. Nach Angaben des Weissen Hauses waren sich die Verbündeten einig, dass sie "die tapferen Ukrainer, die ihr Land gegen die russische Aggression verteidigen", weiter mit Militärhilfe unterstützen./la/jha/

