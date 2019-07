US-Anleihen weiten Verluste aus - Longbonds schwach

Vorausgegangen waren den Kursverlusten robuste wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt. Bei den Verbraucherpreisen im Juni ist zudem die Kerninflationsrate, die stärker schwankende Güter wie Energie und Lebensmittel ausklammert, höher als erwartet ausgefallen. Beide Daten vermindern etwas den Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Zinsen rasch zu senken.

Am Vortag hatten die Staatspapiere noch in Reaktion auf die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell zugelegt. Dieser hatte weitere Signale in Richtung einer baldigen Zinssenkung der Federal Reserve (Fed) gegeben.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkt auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 6/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,87 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 15/32 Punkte auf 102 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,11 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren gaben um 1 9/32 Punkte auf 104 29/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,64 Prozent./bek/he

(AWP)