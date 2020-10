US-Anleihen weiten Verluste etwas aus

Beherrschendes Gesprächsthema bleibt die Frage, ob es in den festgefahrenen Gesprächen über ein neues Corona-Hilfspaket doch noch Bewegung geben wird. Anleger am Anleihemarkt haben zuletzt eher mit einer Einigung gerechnet, so dass die als sicher geltenden Staatspapiere gemieden wurden.

Im Ringen um ein weiteres Hilfspaket machen die Demokraten im US-Kongress derzeit Druck auf die Regierung von Präsident Donald Trump. "Es hängt von der Regierung ab", ob es weitere Hilfen bis zur Wahl am 3. November gebe, sagte die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, dem Sender ABC News./la/he

(AWP)