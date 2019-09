US-Anleihen weiter bergab

US-Staatsanleihen haben am Dienstag an ihre Schwäche vom Vortag angeknüpft. Marktbeobachter vermissten die neuen Impulse, die Anleger vor den bald anstehenden Zinsentscheidungen in Europa und den USA wieder in den Rentenmarkt treiben könnten. Eine eher abwartende Haltung vor der EZB und der Fed zeigt sich neuerdings auch in einer Atempause am Aktienmarkt.