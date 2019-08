US-Anleihen weiter gefragt - 10-Jährige kurz unter 1,5 Prozent

Nach den jüngsten Turbulenzen sind die Kurse von US-Staatsanleihen am Donnerstag weiter gestiegen. Umgekehrt fielen die Renditen, zehnjährige Rentenpapiere warfen zwischenzeitlich erstmals seit 2016 wieder weniger als 1,5 Prozent ab. Am Vortag hatten die Anleihen der Vereinigten Staaten wegen der seltenen Situation einer "inversen Zinskurve" bereits sehr starken Zulauf bekommen. Dabei rentierten zweijährige Kurzläufer höher als die zehnjährigen Papiere, was am Markt als Rezessionssignal gewertet wurde.