US-Anleihen weiter im Aufwind

US-Staatsanleihen haben kurz vor dem Wochenende weiter zugelegt. Die Papiere profitierten am Freitag von einer breitangelegten Flucht der Anleger in sichere Anlagehäfen. Neben US-Papieren standen auch Bundesanleihen, der Schweizer Franken und der japanische Yen hoch im Kurs. Als Ursache für den Drang in vergleichsweise sichere Investments gilt die jüngsten Entwicklung in den internationalen Handelskonflikten.