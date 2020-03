US-Anleihen weiter im Höhenflug

An den internationalen Finanzmärkten zeigte sich generell eine starke Flucht in sichere Anlagen, zu denen auch US-Staatsanleihen zählen. Ausserdem sorgte die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed für Druck auf die Renditen in den USA.

Zweijährige Anleihen legten um 14/32 Punkte auf 101 20/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,28 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um einen Ganzen und 6/32 Punkte auf 103 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,36 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um drei Ganze und 10/32 Punkte auf 110 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,43 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren kletterten um 12 Ganze und 23/32 Punkte auf 130 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,85 Prozent./jkr/jsl/stk

