US-Anleihen weiter im Minus

So war in der vergangenen Woche die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken, während Analysten einen Anstieg erwartet hatten. Im Dezember waren darüber hinaus die Umsätze im US-Einzelhandel wie erwartet weiter gestiegen, während der Zuwachs in der Abgrenzung ohne Autos stärker als erwartet ausgefallen war.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 100 2/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,568 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 4/32 Punkte auf 100 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,626 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 7/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,809 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren gaben um 17/32 Punkte auf 102 14/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,260 Prozent./he

(AWP)