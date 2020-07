US-Anleihen: Weitere Kursgewinne

US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach schwachen Konjunkturdaten im späten Handel zugelegt. In den Vereinigten Staaten ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal infolge der Coronavirus-Pandemie in noch nie da gewesenem Ausmass eingebrochen. Von April bis einschliesslich Juni schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 32,9 Prozent. Zudem sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe höher als erwartet ausgefallen.