US-Anleihen: Weitere Kursverluste

Die anhaltend freundliche Stimmung an den Finanzmärkten lastet laut Händlern auf den als sicher geltenden Anleihen. An der New Yorker Wall Street feierten die Aktien-Anleger erneut deutliche Kursgewinne. Die Hoffnung auf weitere Lockerungen der in der Corona-Krise getroffenen Massnahmen beflügelt die Märkte.

Zudem fielen zur Wochenmitte Konjunkturdaten besser als erwartet aus. Daten vom US-Arbeitsmarkt waren nicht ganz so desolat wie befürchtet. Wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP bekanntgab, fielen im Mai insgesamt rund 2,8 Millionen Arbeitsplätze weg. Analysten hatten wegen der Corona-Krise einen wesentlich höheren Abbau von im Schnitt neun Millionen Jobs erwartet. Der Rückgang folgt auf einen drastischen Arbeitsplatzverlust im April von knapp 20 Millionen Jobs. Auch die Stimmung der US-Dienstleister hatte sich im Mai etwas stärker aufgehellt als gedacht.

Allerdings verweisen Analysten auch auf grosse Risiken, die an den Finanzmärkten bisher weitgehend ignoriert werden. Zum einen könnte der Konflikt zwischen den USA und China eskalieren und den Welthandel zusätzlich belasten. Zum anderen stellten die anhaltenden Unruhen in den USA eine Gefahr dar.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,196 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 9/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,373 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 23/32 Punkte auf 98 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,762 Prozent. Dreissigjährige Anleihen verloren 1 15/32 Punkte auf 92 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,552 Prozent./jsl/la/jha/ajx/he

(AWP)