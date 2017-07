Der US-Anleihemarkt hat sich am Mittwoch nur geringfügig bewegt. Auch vom jüngsten Sitzungsprotokoll der Fed gingen am Abend nur wenige Impulse aus. Weil sich die Mitglieder der US-Notenbank für weitere Leitzinsanhebungen aussprachen, änderte sich Händlern zufolge wenig an der Erwartung einer dritten Leitzinssenkung in diesem Jahr. Uneins zeigten sich die Währungshüter aber über den Abbau der riesigen Bilanzsumme, die sie im Kampf gegen die Wirtschafts- und Finanzkrise angehäuft haben.