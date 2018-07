Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start kaum von der Stelle bewegt. Am Vortag hatte noch ein Krisentreffen von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Washington für Druck auf die Staatspapiere gesorgt. Beide Seiten hatten sich auf einen konkreten Plan zur Beilegung des Konflikts geeinigt und wollten Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter beginnen.