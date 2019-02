US-Anleihen: Wenig Bewegung vor Fed-Protokoll

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet. Marktteilnehmer warten auf das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der amerikanischen Notenbank, das am Abend (MEZ) ansteht. Analysten und Anleger erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs. Nennenswerte Konjunkturdaten stehen dagegen nicht an.