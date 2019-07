US-Anleihen: Wenig Bewegung vor Zinsentscheid

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit wenig Bewegung in den Handel gegangen. An den Märkten warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed. Es wird mit der ersten Zinssenkung seit mehr als zehn Jahren gerechnet. Allein der Umfang der Reduzierung gilt als fraglich. Die meisten Fachleute rechnen mit einer Absenkung um 0,25 Prozentpunkte. Eine grössere Zinssenkung gilt zwar als möglich, jedoch als unwahrscheinlich.