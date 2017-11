US-Staatsanleihen sind am Donnerstag wenig bewegt in den Handel gegangen. Konjunkturdaten sendeten keine starken Impulse. Sowohl die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als auch Inflationszahlen waren in etwa wie erwartet ausgefallen. Im weiteren Tagesverlauf wird der Chicago-Einkaufsmanagerindex veröffentlicht, der allerdings als schwankungsanfälliger Konjunkturindikator gilt.