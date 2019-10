US-Anleihen: Wenig Bewegung zum Start

US-Staatsanleihen sind am Freitag nahezu unbewegt in den Handel gegangen. Am Markt war die Rede von fehlenden Impulsen. Besonders wichtige Konjunkturdaten stehen vor dem Wochenende nicht an. Im Handelsverlauf wird nur der aus mehreren bereits bekannten Indikatoren zusammengesetzte Sammelindex der Frühindikatoren veröffentlicht. Nennenswerte Marktbewegung löst die Zahl so gut wie nie aus.