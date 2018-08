US-Anleihen wenig verändert

US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit wenig Bewegung in den Handel gegangen. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA konnte die Renditen im frühen Handel nicht nach oben ziehen. Das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed, das am Vorabend veröffentlicht worden war, signalisierte eine baldige Erhöhung im September und eine Fortsetzung der "graduellen" Zinsschritte.