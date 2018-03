US-Anleihen: Wenig verändert nach Vortagesverlusten

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch wenig verändert in den Handel gestartet. Damit haben sich die Kursverluste vom Vortag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Dienstag hatte sich der neue US-Notenbankchef Jerome Powell bei seinem ersten wichtigen Auftritt vor dem US-Kongress zuversichtlich zur konjunkturellen Entwicklung in den USA gezeigt und weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Dies hatte für steigende Renditen und im Gegenzug für Kursverluste bei US-Anleihen gesorgt.