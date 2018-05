Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig verändert. Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. Marktbewegende Konjunkturdaten werden in den USA nicht veröffentlicht. Anleger warten auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Atomabkommen mit dem Iran. Trump will seinen Entschluss nach mitteleuropäischer Zeitrechnung gegen 20 Uhr bekanntgeben.