US-Anleihen weniger gefragt

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch leicht im Minus bewegt. Anleger strömten wieder vermehrt in die freundlichen Aktienmärkte, was zu Lasten der Nachfrage nach den eher in unsicheren Börsenzeiten gefragten Rentenpapieren ging. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,14 Prozent auf 139,52 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg im Gegenzug auf 0,68 Prozent.