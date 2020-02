US-Anleihen: Zehnjährige Rendite fällt auf neues Rekordtief

US-Staatsanleihen bleiben bei Investoren angesichts der Corona-Krise als sichere Alternative stark gefragt. Nach erneut heftigen Kursverlusten an den asiatischen und europäischen Börsen am Freitag werden auch die Aktienmärkte in den USA mit Abschlägen erwartet. Diese dürften laut Terminkontrakten jedoch nicht mehr so heftig ausfallen wie am Vortag.