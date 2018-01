US-Anleihen: Zehnjährige Rendite steigt über 2,6 Prozent

Der Zinsauftrieb am amerikanischen Kapitalmarkt hält an. Am Donnerstag stieg die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen erstmals seit März 2017 über die Marke von 2,6 Prozent. Auch ausserhalb der Vereinigten Staaten zogen die Marktzinsen weiter an. Triebfeder dieser Entwicklung ist in erster Linie die Erwartung einer fortgesetzten Zinswende durch die US-Notenbank Fed, während andere grosse Zentralbanken ihre Geldpolitik bald weniger locker ausgestalten dürften.