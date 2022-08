US-Anleihen ziehen nach verhaltenem Start etwas an

Offenbar wirkten die zu Handelsbeginn veröffentlichten und besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten mit Verzögerung doch etwas positiv. Die US-Wirtschaft war im zweiten Quartal weniger stark geschrumpft als zunächst gemeldet. Zudem ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend zurück - Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet. Dazu wurden die Daten aus der Vorwoche nach unten revidiert. Der US-Arbeitsmarkt präsentiert sich damit trotz der schwächelnden Konjunktur sehr robust.

Insgesamt herrscht an den Märkten vor dem anstehenden Notenbankertreffen in Jackson Hole eine abwartende Haltung vor. Von dem Treffen erwarten sich Investoren neue Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den USA. US-Notenbankchef Jerome Powell wird seine mit Spannung erwartete Rede am Freitag halten./gl/he

(AWP)