US-Anleihen: Zugespitzte Krise in der Türkei sorgt für deutliche Gewinne

US-Staatsanleihen haben am Freitag deutlichen Auftrieb erhalten. Grund war die weltweite Schwäche der Aktienmärkte, ausgelöst durch die sich zuspitzende Krise in der Türkei. Die Lira brach zu US-Dollar und Euro um zuletzt 14 beziehungsweise 13 Prozent ein. Hintergrund ist unter anderem der Streit zwischen den USA und der Türkei um einen in der Türkei festgehaltenen US-Pastor.