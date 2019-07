US-Anleihen zum Handelsstart stabil

US-Staatsanleihen sind am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. Am Dienstagnachmittag stehen noch Konjunkturdaten auf dem Programm, die für etwas Bewegung sorgen könnten. So wird ein Index zur Entwicklung der Hauspreise (FHFA-Index) und Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser veröffentlicht. Die Bestandsverkäufe sind von grosser Bedeutung für den Immobilienmarkt.