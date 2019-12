US-Energieversorger handelt mit Behörden Milliardenvergleich aus

Der kalifornische Energieversorger Pacific Gas and Electric (PG&E) hat mit den Behörden einen Milliarden-Vergleich wegen seiner Verantwortung für verheerende Waldbrände in den vergangenen beiden Jahren ausgehandelt. Ein Entwurf des Vergleichs, den die zuständige kalifornische Aufsichtsbehörde am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte, sieht vor, dass PG&E fast 1,7 Milliarden Dollar zahlen muss.