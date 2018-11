Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche deutlich stärker als erwartet gestiegen. Sie legten um 10,3 Millionen auf 442,1 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten lediglich einen Zuwachs von 3,20 Millionen Barrel erwartet. Es war der achte wöchentliche Anstieg in Folge und der stärkste wöchentliche Zuwachs seit Februar 2017.